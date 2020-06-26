Панков об РМК: Важно, чтобы сохранялся трудовой коллектив, стабильно работало предприятие

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:35:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной Думы Николай Панков встретился с представителями трудового коллектива завода РМК, об этом парламентарий рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов»

- Не раз говорил — все ответственные структуры должны координировать действия, чтобы защитить предприятия от банкротства и сохранить рабочие места для людей. Такую задачу ставит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сегодня работаю в Саратове, встретились с представителями трудового коллектива завода РМК.

Ситуация на предприятии сложная уже не первый день. Вместе выезжали в Москву. Проводили рабочие встречи с минпромом, налоговой службой, Росреестром, с инвестором предприятия и его кредитором. Нашел сторонника в лице прокурора области Сергея Филипенко, он занял государственную позицию. Легких решений не бывает, но необходимо совместно достичь цели — сохранить уникальное производство. Кроме РМК, в стране сохранился только один завод, где производятся такие резервуарные металлоконструкции — в Новокузнецке.

Представители коллектива откровенно рассказали о наболевшем. Люди поддерживают действия нынешнего конкурсного управляющего, и ответственных структур, благодаря которым почти удалось вывести предприятие из кризиса. По их словам, стабилизировалась выплата зарплаты, улучшились условия работы, появились заказы. Но сейчас предприятию могут назначить нового управляющего. Тогда судьбу завода, решать организация из другого региона, и люди опасаются, что он может быть закрыт.

К сожалению, мы видели много примеров, когда предприятия банкротили, а потом распродавали землю и имущество. Вспомните САЗ, попытки закрыть завод им. Маминых в Балаково и так далее. Допустить подобного ни в коем случае нельзя, и нужно без промедления всем подключиться к решению проблемы. Считаю, минпром должен проявить активную позицию. Поручу депутатам фракции «Единой России» взять ситуацию на контроль. Они уже сегодня посетят предприятие.

Вопрос не в том, кто именно будет руководить предприятием и инвестировать, хотя у людей много претензий и опасений по поводу той организации. Важно, чтобы сохранялся трудовой коллектив, стабильно работало предприятие, выплачивалась зарплата, налоги. Будем и дальше вместе отстаивать права людей, — пишет Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU