На трассе под Хвалынском столкнулись две иномарки
Рано утром 26 июня в Хвалынском районе Саратовской области столкнулись две иномарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 04:20 на 118-м километре.
На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись Volkswagen Passat и Toyota Camry. Водитель второго автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
Фото ГИБДД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU