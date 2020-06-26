На трассе под Хвалынском столкнулись две иномарки

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:23:58+03:00

Водитель автомобиля был госпитализирован. Фото ГИБДД по Саратовской области

Пострадал один из водителей

Изменить размер текста: A A

Рано утром 26 июня в Хвалынском районе Саратовской области столкнулись две иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла примерно в 04:20 на 118-м километре.

На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись Volkswagen Passat и Toyota Camry. Водитель второго автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Фото ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU