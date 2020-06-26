Валерий Радаев остался недоволен темпами ремонта дорог в Саратове
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал Саратов за низкие темпы дорожных работ.
- Что касается Саратова, то здесь сделано менее 60%, — заявил он на совещании по вопросам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По словам главы Саратова Михаила Исаева, дорожные работы ведутся на 30 участках. Из них на 21 объекте ремонт уже выполнен , на восьми еще идет. По его словам, работы будут завершены ло 1 июня на всех участках, кроме улицы Шехурдина.
Реконструкция Трофимовского моста идет по графику.
Со следующей недели начинаются конкурсные процедуры для ремонта пяти дорог города. Средства на это в сумме миллиарда рублей были выделены решением губернатора.
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ИСТОЧНИК KP.RU