Валерий Радаев остался недоволен темпами ремонта дорог в Саратове

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:13:29+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал Саратов за низкие темпы дорожных работ.

- Что касается Саратова, то здесь сделано менее 60%, — заявил он на совещании по вопросам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам главы Саратова Михаила Исаева, дорожные работы ведутся на 30 участках. Из них на 21 объекте ремонт уже выполнен , на восьми еще идет. По его словам, работы будут завершены ло 1 июня на всех участках, кроме улицы Шехурдина.

Реконструкция Трофимовского моста идет по графику.

Со следующей недели начинаются конкурсные процедуры для ремонта пяти дорог города. Средства на это в сумме миллиарда рублей были выделены решением губернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU