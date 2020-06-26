Николай Панков: найден инвестор для обманутых дольщиков «Саратовгесстрой»

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:58:20+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков рассказал о том, что найден инвестор для решения проблемы дольщиков из Балакова.

Как сообщил депутат в своем телеграм-канале «Пара слов», с ним уже подписано соглашение.

- Это значит, что закроется проблема участников долевого строительства в Балаково. И люди, которые были несколько раз обмануты — «Саратовгесстроем» и страховой компанией — теперь смогут быть уверены в завтрашнем дне, — написал Панков.

Он отметил, что ситуация была сложной и отстоять права людей было тяжело как с экономической, так и с юридической точки зрения. Были привлечены специалисты разных направлений.

- Но главное — спасибо дольщикам за их активность и стремление добиться цели. Это решение стало возможным, в первую очередь, благодаря вам. Но впереди еще много работы, чтобы инвестпроект был эффективно реализован, — отметил Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU