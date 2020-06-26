Прокуратура нашла коррупцию на МУПП «Саратовгорэлектротранс»

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:29:44+03:00

Незаконных автобусов на дублирующих маршрутах оказалось слишком много

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Прокуратура области провела проверку деятельности МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. А именно: конфликт интересов из-за того, что один из руководителей МУППа является также индивидуальным предпринимателем и возглавляет фирму по пассажирским автобусным перевозкам.

Кроме того, обнаружены долги перед Фондом социального страхования по взносам от несчастных случаев. Прокуратура выявила также переработку водителей и занижение зарплаты.

- Продолжительность ежедневной работы (смены) водителей превышает установленные нормативы, — отмечает ведомство.

Еще одним нарушением является незаконный рост числа дублирующих автобусов. Проверка показала, что автобусные маршруты №№ 9, 54, 76, 79 и 82, которые обслуживает индивидуальный предприниматель, дублируют маршруты электротранспорта муниципального предприятия №№ 2, 2А, 3, 4, 15, 16. При этом перевозчика уже привлекали к административной ответственности в 2019-2020 годах за то, что он самовольно увеличивал число автобусов на маршрутах. Однако руководство МУПП «Саратовгорэлектротранс» и чиновники саратовской администрации не приняли мер для борьбы с этим явлением. Причиной названа «пассивность контрольной деятельности МКУ "Транспортное управление"».

Примечательно, что проверенные прокуратурой автобусы выходили на линию с неисправностями и неправильными маршрутными картами.

Итогом проверки стали возбуждения административных дел в отношении СГЭТ и автобусного перевозчика. Муниципальному предприятию внесено представление, а бизнесмен был оштрафован на 50 тыс. рублей.

Напомним, ситуация на МУПП «Саратовгорэлектротранс» осложнилась после акции протеста водителей троллейбусов Кировского депо. Тогда был создан новый профсоюз. Водители заявили о нарушении работу автобусов, которых на линию выпускают слишком много.

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ИСТОЧНИК KP.RU