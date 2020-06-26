Бывшего директора УК в Саратове оштрафовали на 15 тыс. рублей за ущерб поставщику на 1,1 млн
Бывшего директора управляющей компании в Заводском районе Саратова признали виновным в причинении особо крупного ущерба поставщику ресурсов.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина полностью признал свою вину.
Было установлено, что с января по ноябрь 2018 года он не перечислял поставщику ресурсов средства, поступившие от собственников жилья. Часть суммы он направлял на расчеты с другими контрагентами и выплату зарплаты.
В общей сложности на счета УК поступили 6,9 млн рублей, а ресурсоснабжающей организации было выплачено только 5,8 млн рублей.
Во время следствия обвиняемый возместил сумму ущерба в 1,1 млн рублей.
Суд прекратил уголовное дело и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU