Бывшего директора УК в Саратове оштрафовали на 15 тыс. рублей за ущерб поставщику на 1,1 млн

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:32:20+03:00

Суд прекратил в отношении него уголовное дело после возмещения ущерба

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Бывшего директора управляющей компании в Заводском районе Саратова признали виновным в причинении особо крупного ущерба поставщику ресурсов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина полностью признал свою вину.

Было установлено, что с января по ноябрь 2018 года он не перечислял поставщику ресурсов средства, поступившие от собственников жилья. Часть суммы он направлял на расчеты с другими контрагентами и выплату зарплаты.

В общей сложности на счета УК поступили 6,9 млн рублей, а ресурсоснабжающей организации было выплачено только 5,8 млн рублей.

Во время следствия обвиняемый возместил сумму ущерба в 1,1 млн рублей.

Суд прекратил уголовное дело и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU