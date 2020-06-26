Парень украл плюшевого медведя и подарил своей девушке в Балашове
В Балашове Саратовской области вынесен приговор 18 и 20-летним парням.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их признали виновными в краже группой лиц по предварительному сговору.
Было установлено, что незадолго до полуночи 2 ноября они забрались в дом, хозяин которого уехал. Оттуда они похитили три норковых шубы, телевизор, электродрель, плюшевого медведя и три банки пива.
Хозяин после возвращения написал заявление в полицию.
Полицейские получили оперативную информацию и проверили молодых людей. Сперва был обнаружен телевизор, потом у девушки одного из них нашли плюшевого медведя.
Свю вину парни признали и раскаялись. Также они полностью возместили ущерб.
18-летнего приговорили к условному сроку на 1,5 года, а 20-летнего — к 3,5 года в колонии общего режима. Суд учел, что ранее он уже был судим.
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ИСТОЧНИК KP.RU