Центральная улица Саратова будет перекрыта три дня

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:34:54+03:00

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На три дня, до восьми часов утра 29 июня, в Саратове будет перекрыто движение по центральной улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», причина этого — ремонт теплопровода на сетях после гидравлических испытаний.

Движение будет перекрыто на улице Киселева от Рахова до Чапаева и от Вольского до Чапаева.

Кроме того, уже действует ограничение проезда на улицах Рахова и Чапаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU