Центральная улица Саратова будет перекрыта три дня
На три дня, до восьми часов утра 29 июня, в Саратове будет перекрыто движение по центральной улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», причина этого — ремонт теплопровода на сетях после гидравлических испытаний.
Движение будет перекрыто на улице Киселева от Рахова до Чапаева и от Вольского до Чапаева.
Кроме того, уже действует ограничение проезда на улицах Рахова и Чапаева.
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ИСТОЧНИК KP.RU