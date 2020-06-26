В Базарном-Карабулаке сгорели ВАЗ и Ford Focus

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:22:33+03:00

Сарай с автомобилями тушили пять человек

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В Базарном Карабулаке Саратовской области утром 25 июня сгорел сарай.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в нем находились автомобили. Огонь уничтожил ВАЗ-2106 и Ford Focus.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. На тушение выезжали пять человек личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU