В Базарном-Карабулаке сгорели ВАЗ и Ford Focus
Сарай с автомобилями тушили пять человек
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В Базарном Карабулаке Саратовской области утром 25 июня сгорел сарай.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в нем находились автомобили. Огонь уничтожил ВАЗ-2106 и Ford Focus.
Площадь пожара составила 50 кв. метров. На тушение выезжали пять человек личного состава.
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ИСТОЧНИК KP.RU