У женского монастыря в Саратове грибник нашел скелет

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:50:57+03:00

Человеческие останки найдены у женского монастыря. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Кировском районе Саратова найдены кости человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, костные останки обнаружены 25 июня в километре от женского монастыря, на Замковом проезде.

Грибник нашел череп, челюсть и позвоночник человека, а также части одежды и обуви. Он вызвал полицию.

На место выезжали следователи, которые осмотрели останки. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего планируется установить при проверке базы данных пропавших без вести.

Следователи осмотрели место ЧП. Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU