2020-06-26T09:50:57+03:00
Общество

У женского монастыря в Саратове грибник нашел скелет

Следователи устанавливают личность погибшего [фото]
Екатерина Семенова
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Человеческие останки найдены у женского монастыря. Фото СУ СКР по Саратовской областиЧеловеческие останки найдены у женского монастыря. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Кировском районе Саратова найдены кости человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, костные останки обнаружены 25 июня в километре от женского монастыря, на Замковом проезде.

Грибник нашел череп, челюсть и позвоночник человека, а также части одежды и обуви. Он вызвал полицию.

На место выезжали следователи, которые осмотрели останки. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего планируется установить при проверке базы данных пропавших без вести.

Следователи осмотрели место ЧП. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели место ЧП. Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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