В Саратове суббота пройдет без алкоголя

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:28:36+03:00

Алкоголь завтра продавать не будут Фото: Екатерина Семенова

Запрещено торговать спиртным в День молодежи

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Завтра, 27 июня, в Саратове и по области не будут продавать алкоголь в розницу.

Напомним, отмечается День молодежи, и продажа алкоголя запрещена региональным законом.

Согласно законодательству, спиртными напитками, включая вино, ликер, пиво, сидр, медовуху и другие запрещено торговать в розничных магазинах, а также на вынос в заведениях общепита.

Руководителям торговых предприятия за нарушение запрета грозят серьезные штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU