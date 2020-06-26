В Саратове суббота пройдет без алкоголя
Завтра, 27 июня, в Саратове и по области не будут продавать алкоголь в розницу.
Напомним, отмечается День молодежи, и продажа алкоголя запрещена региональным законом.
Согласно законодательству, спиртными напитками, включая вино, ликер, пиво, сидр, медовуху и другие запрещено торговать в розничных магазинах, а также на вынос в заведениях общепита.
Руководителям торговых предприятия за нарушение запрета грозят серьезные штрафы.
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ИСТОЧНИК KP.RU