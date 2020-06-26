Клещи покусали 538 жителей Саратовской области

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:15:34+03:00

Из них 193 ребенка

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В Саратовской области за медицинской помощью обратились уже 538 человек, укушенных клещами.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении Роспотребнадзора области, среди них 193 ребенка.

Число пострадавших осталось на уровне прошлого года.

Специалисты Роспотребнадзора исследовали 805 клещей. У двух выявлен гранулоцитарный анаплазмоз человека, а у двух — иксодовый клещевой боррелиоз.

Акарицидные обработки проведены в детских летних лагерях на площади 475,92 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU