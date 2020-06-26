В Саратове разыскивают сбившего пешехода водителя
Виновник ДТП сбежал
Фото из соцсетей
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В Саратове водитель сбил пешехода и сбежал.
- Авария произошла напротив Аэропорта. Неустановленный водитель наехал на 35-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Сейчас виновника ДТП разыскивают.
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ИСТОЧНИК KP.RU