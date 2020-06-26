Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саратове

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:39:44+03:00

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Утром 26 июня в Саратовской области стало известно о еще 111 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, в общей сложности в области зарегистрировано 6 003 зараженных.

По территории области новые случаи распределись так:

- Саратов — 49,

- Энгельсский район — 13,

- Балаковский район — 7,

- Балашовский район — 6,

- Александрово-Гайский район — 5,

- Базарно-Карабулакский район — 4,

- Ершовский район — 4,

- Марксовский район — 3,

- Новоузенский район — 3,

- Балтайский район — 2,

- Новобурасский район — 2,

- Самойловский район район — 2,

- Хвалынский район — 2,

- Аткарский район — 1,

- Ивантеевский район — 1 ,

- Калининский район — 1,

- Лысогорский район — 1,

- Озинский район — 1,

- Пугачевский район — 1,

- Саратовский район — 1,

- Советский район район — 1,

- Татищевский — 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU