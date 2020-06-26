Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Саратове
Утром 26 июня в Саратовской области стало известно о еще 111 случаях заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, в общей сложности в области зарегистрировано 6 003 зараженных.
По территории области новые случаи распределись так:
- Саратов — 49,
- Энгельсский район — 13,
- Балаковский район — 7,
- Балашовский район — 6,
- Александрово-Гайский район — 5,
- Базарно-Карабулакский район — 4,
- Ершовский район — 4,
- Марксовский район — 3,
- Новоузенский район — 3,
- Балтайский район — 2,
- Новобурасский район — 2,
- Самойловский район район — 2,
- Хвалынский район — 2,
- Аткарский район — 1,
- Ивантеевский район — 1 ,
- Калининский район — 1,
- Лысогорский район — 1,
- Озинский район — 1,
- Пугачевский район — 1,
- Саратовский район — 1,
- Советский район район — 1,
- Татищевский — 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU