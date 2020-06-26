В Саратове шести улицам отключили воду

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:32:04+03:00

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В Саратове сегодня, 26 июня, отключили водоснабжение на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты работают на Соборной, 76.

Из-за этого ориентировочно до 17:00 воды не будет на Радищева от Соколовой до Большой Горной, Большой Горной от Мясницкой до Вознесенской, а также на улицах Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская от Соколовой до Большой Горной.

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ИСТОЧНИК KP.RU