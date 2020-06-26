Иван Ургант назвал драку саратовских депутатов возвращением к нормальной жизни

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:26:23+03:00

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В передаче «Вечерний Ургант» на «Первом канале» высмеяли драку депутатов в Саратовской областной думе.

Ее знаменитый ведущий Иван Ургант рассказал, что у него «ощущение, что Россия постепенно отходит от пандемиию. Появляются признаки привычной нормальной жизни». Примером этому он привел драку саратовских депутатов.

На всю страну было продемонстрировано видео драки, которое, как писала «КП-Саратов», началось со швыряния бутылки с водой в депутата Николая Бондаренко.

- Видно, как депутаты устали от социального дистанцирования, — отметил еще один ведущий передачи — Константин Анисимов.

Иван Ургант подметил парадокс — драка произошла во время обсуждения вопроса о неэтичном поведении депутатов на прошлых мероприятиях. Он предположил, что по логике далее должна последовать поножовщина.

Напомним, ранее отец Ивана Урганта Андрей предложил отправить актера Михаила Ефремова в Саратов после смертельного ДТП в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU