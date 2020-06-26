В квартире дома на 1-м проезде Энергетиков найден труп
На теле и голове имеются травмы
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова в ночь на 26 июня был найден труп 51-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело с кровоподтеками на голове и туловище было обнаружено в квартире дома на 1-м проезде Энергетиков.
Следователи начали проверку. Эксперты осмотрели труп и место происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU