В квартире дома на 1-м проезде Энергетиков найден труп

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:19:56+03:00

На теле и голове имеются травмы

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В Заводском районе Саратова в ночь на 26 июня был найден труп 51-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело с кровоподтеками на голове и туловище было обнаружено в квартире дома на 1-м проезде Энергетиков.

Следователи начали проверку. Эксперты осмотрели труп и место происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU