2020-06-26T07:48:47+03:00
Общество

В Заводском районе устранили причину затопления многоэтажки

Жилой дом затопило из-за неисправной ливневки
Александр Уриевский
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После публикации «КП-Саратов» государственная жилищная инспекция направила запрос в адрес «УК Волгарь» о затоплении на Плякина, 5 в ЖК «Авиатор».

В многоэтажном доме из-за обильных дождей 21 июня деформировались крепления трубопровода ливневой канализации на техническом этаже. Из-за этого произошел разрыв ливневки: вода протекла в подъезд дома. УК приняла экстренные меры, восстановила трубопровод ливневой канализации и усилила крепления.

Напомним, ранее жители ЖК «Авиатор» жаловались на затопление многоэтажки после ливня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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