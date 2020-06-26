В Петровске мужчина зарезал брата и его друга во дворе своего дома

26 Июнь 2020 2020-06-25T22:52:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петровске Саратовской области арестован 27-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве двух человек.

Следствие полагает, что 23 июня, около половины седьмого вечера, к нему домой пришли 28-летний брат с 29-летним приятелем. Во дворе дома на улице Гоголя они начали выяснять отношения. У старшего брата были претензии к младшему, сожительница которого грубила их матери и отправляла ей оскорбительные смс-сообщения.

Между братьями завязалась драка, а потом младший сбегал домой за ножом, которым смертельно ранил обоих визитеров. Родственника он дважды ударил в спину, а его приятеля — один раз. Они были госпитализированы, но вскоре скончались.

Злоумышленник пытался скрыться от полиции, но его нашли. Сейчас он находится под стражей и полностью признал вину.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU