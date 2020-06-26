В Саратове сын признался в причинении смерти матери

26 Июнь 2020 2020-06-25T22:42:45+03:00

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В Заводском районе Саратова мужчину обвинили в причинении смерти матери.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признал свою вину.

По версии следствия, 32-летний мужчина проживал в частном доме на Ново-Крекингском проезде вместе с 68-летней матерью. 21 июня они поссорились — мужчина схватил женщину за волосы и ударил по голове, а также в грудь. Пострадавшая пыталась уйти, но упала и умерла на месте.

Сын вызвал скорую и полицию, но первое время отрицал обвинение. Однако травмы на теле погибшей носили явно криминальный характер. Соседи рассказали, что пенсионерка редко выходила из дома, и у них не бывало гостей. Поэтому возникла версия о причастности к смерти ее судимого сына. Под тяжестью доказательств он сознался и раскаялся.

Суд арестовал обвиняемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU