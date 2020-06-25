Женщине оторвало руку на саратовском «Жировом комбинате»

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:53:35+03:00

ЧП случилось в цехе по производству мыла

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В Ленинском районе Саратова женщине на рабочем месте оторвало руку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, была организована доследственная проверка.

ЧП случилось вечером 25 июня. По версии следствия, 55-летняя женщина, оператор, находилась в цехе по производству мыла АО «Жировой комбинат». Она чистила шнек, которым измельчают сырье. Левой рукой женщина угодила в механизм. В результате ей отрезало руку на уровне локтя.

Пострадавшая была госпитализирована.

На месте работали следователи СУ СКР региона, они начали проверку. Изъята кадровая и производственная документация. По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU