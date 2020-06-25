В Саратове ищут пропавшую 10 апреля женщину

25 Июнь 2020 2020-06-25T22:06:12+03:00

Она была одета в черную куртку

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В Ленинском районе Саратова без вести пропала 40-летняя Татьяна Свиридова (Латышева).

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», женщину ищут с 10 апреля.

На момент пропажи женщина была одета в четную куртку из кожзаменителя, штаны, стилизованные под джинсы темно-серого цвета и черные полуботинки.

Татьяна Свиридова нормального телосложения, ее рост составляет 164 см, у нее короткие каштановые волосы и голубые глаза.

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ИСТОЧНИК KP.RU