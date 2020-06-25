Саратовцам рассказали, что чаще всего воруют в транспорте

25 Июнь 2020 2020-06-25T21:44:02+03:00

С начала года зарегистрировано 1 177 преступлений и нарушений

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Сотрудники транспортной полиции провели на железнодорожном вокзале Саратова профилактическую акцию, где рассказали жителям Саратовской области об опасности невнимательного поведения.

Как пояснили «КП-Саратов» в ЛУ ПривМВД на транспорте, зачастую жертвами преступлений становятся пассажиры, оставивший свой багаж без присмотра.

С начала года в Приволжском МВД на транспорте зарегистрировано 1 177 преступлений, административных нарушений и происшествий. Из них 78 краж. Чаще всего воруют телефоны и деньги.

Заместитель начальника полковник внутренней службы Алексей Герасимов рассказал случай, когда в марте у жительницы Астрахани на станции Москва-Павелецкая украли телефон. Сотрудники транспортной полиции сумели оперативно задержать злоумышленника. Его обнаружили в поезде №47 «Москва — Балаково». Им оказался 22-летний житель Саратовской области. Телефон был изъят.

- Если вы обнаружили пропажу ваших вещей на железнодорожном вокзале, то необходимо незамедлительно сообщить все обстоятельства случившегося сотрудникам полиции несущим службу на объектах железнодорожного комплекса или в дежурную часть Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. Заявителю выдадут талон-уведомление с регистрационным номером и данными сотрудника, принявшего заявление. Чем быстрее вы сообщите все данные в полицию, тем больше вероятность, что преступление раскроют по горячим следам и вам вернут ваши вещи, — отметили в ПривМВД на транспорте.

Заявление можно оставить по телефону 41-31-70.

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ИСТОЧНИК KP.RU