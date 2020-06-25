2020-06-25T21:23:18+03:00
Общество

Жителям села Маянга предложили пить воду из реки

Директор местного водоканала встретился с жителями села, которое живет без воды
Екатерина Семенова
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Вода в селе Маянга. Кадр из видеоВода в селе Маянга. Кадр из видео
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Жители села Маянга Балаковского района живут без воды.

Как сообщают местные жители, у них есть только техническая вода — ржавая и грязная, которой даже нельзя стирать одежду, так как она потом покрывается желтыми пятнами.

Вот такая вода в селе Маянга.

При этом несколько лет назад в село подавалась нормальная вода, но по какой-то причине исчезла.

На встрече граждан с главой Быково-Отрогского МО Дмитрием Шмегельским и директором МУП «Балаково Водоканал» Александром Муравьевым были озвучены мучающие граждан проблемы.

Александр Муравьев сказал, что видит только три варианта решения вопроса. Это бурение второй скважины, эрлифтирование имеющейся или забор воды непосредственно из реки. Однако жители возмутились таким предложением, заявив, что там вода также грязная.

Вопрос остается открытым. Сейчас жителям села Маянга предлагается приезжать к зданию местного клуба, где они могут набрать воду для питья.

Встреча чиновников с жителями села Маянга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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