2020-06-25T19:31:33+03:00
Происшествия

Мотоциклист под Саратовом погубил себя и травмировал ребенка

Семилетнюю девочку госпитализировали
Екатерина Семенова
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Фото областной ГИБДДФото областной ГИБДД
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В Ершовском районе Саратовской области сегодня, 25 июня, произошла смертельная авария с участием ребенка.

- Около 18:00 на дороге у поселка Новосельский 35-летний водитель мотоцикла врезался в дерево, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Фото областной ГИБДД

Фото областной ГИБДД

Водитель «Иж Планета-3» скончался, а семилетнюю пассажирку двухколесного транспорта госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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