Мотоциклист под Саратовом погубил себя и травмировал ребенка

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:31:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ершовском районе Саратовской области сегодня, 25 июня, произошла смертельная авария с участием ребенка.

- Около 18:00 на дороге у поселка Новосельский 35-летний водитель мотоцикла врезался в дерево, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Фото областной ГИБДД

Водитель «Иж Планета-3» скончался, а семилетнюю пассажирку двухколесного транспорта госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU