Мотоциклист под Саратовом погубил себя и травмировал ребенка
В Ершовском районе Саратовской области сегодня, 25 июня, произошла смертельная авария с участием ребенка.
- Около 18:00 на дороге у поселка Новосельский 35-летний водитель мотоцикла врезался в дерево, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Фото областной ГИБДД
Водитель «Иж Планета-3» скончался, а семилетнюю пассажирку двухколесного транспорта госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU