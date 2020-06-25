Поликлинику в Солнечном-2 планируют сдать к концу года

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:54:55+03:00

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Поликлиника в микрорайоне «Солнечный-2» в Саратове строится в соответствии с графиком.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Уже завершается строительство фундамента, начинается — стен.

Общая стоимость проекта составляет 781 млн рублей, из них 765 — из федерального бюджета. Площадь поликлиники будет составлять 6,3 тыс. кв. м. Ее планируют сдать к концу этого года.

- Еженедельно проводим планерки на строительной площадке с сотрудниками «Саратовгражданпроекта», комитета по реализации инвестпроектов в строительстве, подрядной организации «Саратовоблжилстрой», обсуждаем возникающие вопросы. Строительство идет по графику. Я считаю, что это будет одна из лучших поликлиник в Саратове, она обеспечит работу многим жителям микрорайона «Солнечный-2», — рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

В учреждении будут лечебно-профилактическое, консультативно-диагностическое, рентгенологическое и эндоскопическое отделения, а также маммографическое, компьютерное оборудование, аппараты УЗИ, МРТ, флюорограф.

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ИСТОЧНИК KP.RU