Володин вновь раскритиковал саратовских чиновников
Сегодня, 25 июня, Вячеслав Володин посетил новую набережную в Саратове и раскритиковал чиновников за неиспользованные средства на строительство пляжа. В Москву вернулось 129 млн рублей, предназначенных на его создание.
Губернатор Валерий Радаев обратился к Вячеславу Володину с просьбой вновь найти эти средства. На что политик ответил, что все возникшие проблемы связаны с заказчиком, которому деньги были выделены в полном объеме.
Однако работа не выполнена, а денег нет. По словам Володина, это приведет к тому, что работы могут затянуться.
- Нужно искать решение, чтобы найти эти деньги сегодня. Нужно завершить работы до перепадов температуры, а потом думать, как компенсировать эти средства, — заявил Володин.
Кроме того, председатель Госдумы потребовал активнее благоустраивать береговую линию, чтобы жители имели выход к Волге. На что Валерий Радаев предложил расширить полосу строящегося пляжа.
Это уже далеко не первый случай, коглда в областном центре чиновники не справляются со своими обязанностями и вызывают жесткую критику со стороны Володина.
ИСТОЧНИК KP.RU