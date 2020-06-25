2020-06-25T17:37:07+03:00
Общество

Володин вновь раскритиковал саратовских чиновников

Трансляция с новой набережной, где пока не появится новый пляж, велась в инстаграм-аккаунте сторонников Володина.
Александр Уриевский
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Сегодня, 25 июня, Вячеслав Володин посетил новую набережную в Саратове и раскритиковал чиновников за неиспользованные средства на строительство пляжа. В Москву вернулось 129 млн рублей, предназначенных на его создание.

Губернатор Валерий Радаев обратился к Вячеславу Володину с просьбой вновь найти эти средства. На что политик ответил, что все возникшие проблемы связаны с заказчиком, которому деньги были выделены в полном объеме.

Однако работа не выполнена, а денег нет. По словам Володина, это приведет к тому, что работы могут затянуться.

- Нужно искать решение, чтобы найти эти деньги сегодня. Нужно завершить работы до перепадов температуры, а потом думать, как компенсировать эти средства, — заявил Володин.

Кроме того, председатель Госдумы потребовал активнее благоустраивать береговую линию, чтобы жители имели выход к Волге. На что Валерий Радаев предложил расширить полосу строящегося пляжа.

Это уже далеко не первый случай, коглда в областном центре чиновники не справляются со своими обязанностями и вызывают жесткую критику со стороны Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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