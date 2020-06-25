2020-06-25T17:16:20+03:00
Общество

Минпром: Завод РМК не подавал уведомлений о массовых сокращениях

Идет поиск эффективного инвестора
Екатерина Семенова
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В министерстве промышленности и энергетики области прокомментировали ситуацию на АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций».

По состоянию на сегодня, 25 июня, предприятие не подавало уведомлений о предполагаемом сокращении сотрудников или изменении графика работы завода. Та как это необходимо сделать за два месяца, то в июле и августе массовых увольнений не предполагается.

Также известно, что текущая зарплата выплачивается. Ранее накопленные долги, в том числе, по зарплате, налогам, кредитам, предполагается в рамках конкурсного производства.

- Приоритетным вариантом является реализация имущества единым лотом для сохранения предприятия и рабочих мест. Таким образом, основной задачей на данный момент является привлечение на предприятие эффективного инвестора и собственника, — отметили в Минпроме.

Ранее в СМИ появилась информация о отм, что кредитор — самарская организация ООО «Регион» — требует прекращения работу завода, то Минпром запросил разъяснений. Ответ был получен.

- В адрес конкурсного управляющего было направлено о прекращении убыточной производственной деятельности . Аналогичное требование УФНС по Саратовской области с 2018 года рассматривается Арбитражным судом Саратовской области. К требованию присоединились также еще ряд кредиторов АО «АП РМК», — сообщили в ООО «Регион».

Как отмечается в письме, подписанным владельцем ООО «Регион», завод осуществляет деятельность только с одним контрагентом, ООО «МТК», отвечающим всем признакам «фирмы-однодневки». А прибыль предприятия не покрывает текущих расходов на производство продукции.

- Требования ООО» Регион», УФНС по Саратовской области и прочих кредиторов направлены, прежде всего, против противоправной деятельности конкурсного управляющего и руководящих им заинтересованных лиц, действия которых приводят исключительно к наращиванию долгов предприятия, — говорится в ответе, полученном Минпромом области.

В министерстве отметили, что НПООО «Технолог – Гидромаш», осуществляющее производственную деятельность на АО «АП РМК» по толлинговой схеме, и ООО «Регион» декларируют планы сохранения и развития завода.

Министерство промышленности и энергетики области в рамках возложенных полномочий и действующего законодательства оказывает предприятию всестороннюю поддержку для сохранения и развития его производственного и кадрового потенциала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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