Саратовская область вошла в топ – 8 самых популярных регионов для отдыха на Волге

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:11:12+03:00

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные для летнего отдыха российские регионы, расположенные на берегах Волги. В этом рейтинге Саратовская область находится на 8 месте - регион привлекает туристов своей природой, достопримечательностями и доступными ценами. С учетом, что в условиях непростой эпидемической ситуации россияне планируют свой отпуск внутри страны - это хорошие позиции.

Волга протекает по территории 15 регионов России. Среди них, самыми популярными для отдыха оказались следующие:

1. Тверская область — 6146 рублей / 5,14 ночи*

2. Московская область — 6105,66 рублей / 3,18 ночи

3. Ярославская область — 4124 рубля / 4,31 ночи

4. Волгоградская область — 1575 рублей / 3,25 ночи

5. Нижегородская область — 2605,26 рублей / 3,8 ночи

6. Самарская область — 2437,5 рублей / 4 ночи

7. Ивановская область — 1550 рублей / 1 ночь

8. Саратовская область — 1700 рублей / 1 ночь

*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

По данным сервиса, туристы планируют отдых летом на Волге на период от 1 до 5 ночей и потратят на проживание от 1,5 до 6 тысячи рублей в сутки.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

- Река Волга невероятно красивая, с живописными островами и проливами традиционно является местом притяжения. Для отдыха в Саратовской области на берегах реки расположено 67 турбаз с разнообразными развлечениями от рыбалки до вейксерфинга. Отдых на Волге - это отличный вариант, чтобы отвлечься от повседневной суеты, восстановить силы, провести время в умиротворении вдали от шумного города», - прокомментировала новость председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.

ИСТОЧНИК KP.RU