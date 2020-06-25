2020-06-25T16:36:09+03:00
Общество

В Саратовской области полиция поймала 31 таксиста-нарушителя

Рейды шли 10 дней
Екатерина Семенова
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В Саратовской области с 8 по 17 июня ГИБДД проводила рейды по таксистам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, был составлен 31 протокол за нарушения правил перевозки пассажиров.

Больше всего нарушений — 17 протоколов — за незаконную установку «шашечек» и другой символики такси, а также за управление таким автомобилем.

Еще девять таксистов ездили на машинах без технического осмотра. Пятеро таксистов перевозили пассажиров, не имея на то лицензии.

Еще 414 водителей были привлечены к ответственности за езду без ремней безопасности, тонирование стекол, за то, что не уступили дорогу пешеходам, нарушение правил пользования звуковыми сигналами, нарушения требований к перевозки детей.

12 материалов направлены в суд. Выдано три представления об исправлении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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