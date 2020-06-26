2020-06-25T16:18:20+03:00
Общество

В Саратовской области задержалось тепло

Утром пройдет мелкий дождь, но сильных осадков не обещают
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня, 26 июня, утром ожидается мелкий дождь.

- Днем существенных осадков не будет. Утром опустится туман с видимостью 500–1000 метров. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с и порывами 15–17 м/с с севера и северо-запада, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура в светлое время суток повысится до +20…+25 градусов.

В Саратове погода будет аналогичной, только порывы временами поднимутся до 14 м/с, а столбик термометра — до +22…+24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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