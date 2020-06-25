2020-06-25T15:36:25+03:00
Общество

Саратову не хватает одного зараженного коронавирусом до двух тыс. человек

Обновлена карта распространения коронавируса в регионе
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Карта распространения коронавируса в Саратовской областиКарта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, за сутки зарегистрировано 110 случаев заболевания. Большинство из них — 52 случая — приходится на Саратов.

Всего в областном центре 1 999 зараженных за все время пандемии.

Второе место по числу зараженных занимает Балаковский район с 509 заболевшими, а третье — Энгельсский, где 468 случаев.

Меньше всего больных в Воскресенском районе — 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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