Саратову не хватает одного зараженного коронавирусом до двух тыс. человек
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, за сутки зарегистрировано 110 случаев заболевания. Большинство из них — 52 случая — приходится на Саратов.
Всего в областном центре 1 999 зараженных за все время пандемии.
Второе место по числу зараженных занимает Балаковский район с 509 заболевшими, а третье — Энгельсский, где 468 случаев.
Меньше всего больных в Воскресенском районе — 12 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU