2020-06-25T14:41:50+03:00
Общество

В Саратове планируют поменять транспортную сеть

Предусмотрены парковки, выделенные трамвайные линии, избавление от дублирующих маршрутов
Екатерина Семенова
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В Саратове власти намерены развивать горэлектротранспорт. По крайней мере, такой приоритет указан в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры областного центра.

Сегодня депутаты городской думы на заседании утвердили документ, согласно которому будет развиваться транспортная сеть города до 2030 года.

Программу депутатам презентовал заместитель главы администрации Саратова Максим Сиденко. Он отметил, что она является необходимой для реализации генерального плана города.

Среди направлений программы отдельно выделено развитие сети парковок. В городе должно появиться порядка 12 тыс. парковочных мест. При этом деревья, по словам Сиденко, не планируется уничтожать.

Также в программе предусмотрено выделение трамвайных линий, ликвидация дублирующих маршрутов, реконструкция железнодорожного вокзала и Привокзальной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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