Евгений Примаков стал главой Россотрудничества

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:30:03+03:00

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Евгений Примаков занял пост главы Россотрудничества. Соответствующий указ президент России подписал сегодня.

Таким образом Евгений Примаков прекратил полномочия депутат Государственной думы, где он представлял Саратовскую область.

С назначением Евгения Примакова поздравил депутат Госдумы Николай Панков.

- Работа эта ответственная, он давно работает в международной повестке. Профессионал. Работа ему нравится. Знаю Вячеслав Володин говорил с Евгением Примаковым и просил поддерживать область. На предмет привлечения международных компаний для региона. Сейчас перераспределим округ Примакова за депутатами Госдумы и областной Думы. В любом случае, без совместной работы с депутатами люди не останутся, — написал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

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ИСТОЧНИК KP.RU