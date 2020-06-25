Евгений Примаков стал главой Россотрудничества
Евгений Примаков занял пост главы Россотрудничества. Соответствующий указ президент России подписал сегодня.
Таким образом Евгений Примаков прекратил полномочия депутат Государственной думы, где он представлял Саратовскую область.
С назначением Евгения Примакова поздравил депутат Госдумы Николай Панков.
- Работа эта ответственная, он давно работает в международной повестке. Профессионал. Работа ему нравится. Знаю Вячеслав Володин говорил с Евгением Примаковым и просил поддерживать область. На предмет привлечения международных компаний для региона. Сейчас перераспределим округ Примакова за депутатами Госдумы и областной Думы. В любом случае, без совместной работы с депутатами люди не останутся, — написал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».
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ИСТОЧНИК KP.RU