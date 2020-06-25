2020-06-25T14:10:02+03:00
Политика

Панков по поводу передачи мэрией Саратова земли возле предуниверсария коммерсантам: Володин возмущен

У мэра Исаева спросили - кто обделил детей?
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Земельный участок, на котором можно было построить ледовую арену для юных воспитанников предуниверсария, муниципалитет отдал в частные руки. Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» подчеркнул, что необходимо устранить «серые схемы» по выводу городской земли.

«Предуниверсарий готов к приему детей. Володин возмущен. Кто не дал землю под ледовую арену детям из малообеспеченных семей? Спикер просит, чтобы высокотехнологичный предуниверсарий помог раскрыть навыки детей. А город отдал землю не детям, а разрешил выстроить двухэтажное здание задарма.

Здесь есть все: и залы, и кабинеты, и бассейн. Нет только ледовой арены. Все должно идти через закон. Тогда соблазна и серых схем вывода земли не будет.

Проекты, что делают наши институты, несовершенны. Этот и многие другие благотворительные проекты Володин предлагает сам. Это всегда новизна, качество и современный дизайн.

И вновь Исаеву напомнили: кто обделил детей? Где ледовая арена?», - пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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