Энергетики на два дня перекрыли две улицы Саратова

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:06:39+03:00

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В Саратове до субботы, 27 июня, перекрыли несколько улиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», там будут идти ремонтные работы по итогам гидравлических испытаний.

До 16 часов в субботу запретят движение:

- по Рахова в сторону Соколовой на участке от Киселева до Большой Казачьей, а также от Зарубина до Посадского,

- по Чапаева от Соколовой до 4-го Соколового тупика.

Автомобилистов просят скорректировать маршруты заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU