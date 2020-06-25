Мэрии Саратова предложили убрать частную автостоянку с территории стадиона "Спартак"

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:36:29+03:00

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Председатель ГД РФ Вячеслав Володин проверил ход работ по восстановлению стадиона "Спартак" в Саратове. Его сопровождал губернатор Радаев и мэр Исаев.

Как сообщил в своем телеграм-канале "Пара слов" депутат ГД Николай Панков, Володин интересовался не только сроком сдачи - первично качество работ и удобство для жителей.

- Кроме этого спикер предложил городу переносить стоянку частную. Сам добавлю, халабуду. И вернуть стадиону прежние границы стадиона. Там где это возможно. Здесь уже более 10 лет стоит дом обманутых дольщиков, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU