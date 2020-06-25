2020-06-25T13:25:39+03:00
Общество

В Саратове прошли исследования противокоронавирусного препарата

Специалисты пока не говорят о его эффективности
Екатерина Семенова
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В Саратове завершены исследования противовирусного препарата, который может быть использован в борьбе с COVID-19.

Как сообщил на брифинге в Минздраве заведующий кафедрой факультетской терапии лечебного факультета СГМУ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Шварц, это было первое, но не последнее исследование. Саратовская область стала одним из 15 центров России, где оно состоялось.

- Участие приняли врачи, которые имеют колоссальный опыт в исследованиях. Мы включили 11 пациентов, это неплохой показатель по России. Теперь будем ждать результатов, — отметил Юрий Шварц.

Он не стал распространяться о подробностях, отметив, что у врачей сложились положительные отзывы, но это пока субъективная оценка. Об эффективности лекарства в борьбе с коронавирусом можно будет говорить только после подведения итогов и сравнения с результатами других исследований.

- Будем надеяться, что этот препарат все таки помогает. Такое у нас впечатление, — отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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