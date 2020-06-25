2020-06-25T13:20:25+03:00
Общество

Саратовские колледжи и техникумы могут получить мастерские за счет федерального бюджета

В конкурсном отборе участвуют 15 ведущих профессиональных образовательных организаций региона
Кирилл Андреев
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Фото пресс-службы губернатора Саратовской областиФото пресс-службы губернатора Саратовской области
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Обновление материально-технической базы учебных учреждений проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

На эти цели в рамках федерального проекта в 2019-2020 годах выделено более 7,3 млрд рублей. В 65 субъектах Российской Федерации создано 800 мастерских. В 2019 году в Саратовской области было создано 15 профессиональных мастерских: по пять в Саратовском архитектурно-строительном колледже, Вольском технологическом колледже, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме г. Балаково. Именно эти учреждения ранее выиграли грант Минпросвещения России в размере 73,6 млн рублей по господдержке для создания мастерских. Еще четыре профмастерские будут открыты в этом году в Вольском педагогическом колледже им. Ф.И. Панферова по компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Преподавание в начальных классах», «Физическая культура и фитнес», «Социальная работа». В колледже появится новое оборудование, в том числе интерактивные кубы, оборудование для обслуживания людей с ОВЗ и пожилых людей, планетарий. На создание мастерских в колледже выделено 11,9 млн рублей.

Министерство просвещения России ведет целенаправленную работу по модернизации профессионального образования и повышению качества образовательного процесса. Победителям конкурса на 2021 год предусмотрено более 4,3 млрд рублей. Всего по России к 2024 году планируется создать 5000 мастерских. Оснащение позволит создать условия для практической подготовки учащихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia.

В конкурсном отборе Министерства просвещения России на предоставление в 2021 году средств из федерального бюджета для обновления материально-технической базы колледжей в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» участвуют 854 колледжа из 81 региона России. От Саратовской области на конкурсный отбор на 2021 год приняты заявки от 15 ведущих профессиональных образовательных организаций региона.

В соответствии с приоритетами развития российской экономики переоснащение и создание мастерских планируется по семи направлениям: искусство, дизайн и сфера услуг, строительство, информационно-коммуникационные технологии, обслуживание транспорта и логистика, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, социальная сфера. Самое популярное по количеству поступивших заявок направление - промышленные и инженерные технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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