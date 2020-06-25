2020-06-25T12:58:31+03:00
Общество

Валерий Радаев проголосовал по поправкам в Конституцию

Он посетил участок в поселке Юбилейный
Екатерина Семенова
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В Саратовской области сегодня, 25 июня, началось голосование по поправкам в Конституцию.

Одним из первых участие в голосовании принял губернатор Валерий Радаев. Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он посетил участок №18 в поселке Юбилейный. Это Дом детского творчества на улице Столыпина.

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Перед тем, как проголосовать, Валерию Радаеву измерили температуру, он обработал руки дезинфицирующим средством. Волонтер выдала ему обязательный санитарный набор с маской, перчатками и одноразовой ручкой для голосования.

- С 25 июня по 1 июля идет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Считаю, что это очень важно для каждого из нас. Конституция должна соответствовать требованиям сегодняшнего времени. Поправки направлены на человека, на социальные гарантии, которые обеспечиваются государством. Для нас также важно, что сегодня мы поддерживаем присвоение Саратову звания «Города трудовой доблести». Это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла – сохранить память на века о героическом духе наших земляков, которые обеспечили Победу. Призываю всех саратовцев прийти и проголосовать, поддержать Саратов, поддержать будущее нашей России, — заявил Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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