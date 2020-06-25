Панков: Володин предложил наказать виновных в срыве строительства пляжа в Саратове

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:52:26+03:00

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В своем канале "Пара слов" депутат Госдумы Николай Панков рассказал, что председатель Госдумы предложил наказать виновных в срыве строительства пляжа в Саратове.

- Лучше бы зимой в прорубь провалиться, чем это услышать. Как по-другому сказать об отношении Минстроя к строительству пляжа в Саратове? Приехав, спикер Госдумы заявил: если 129 млн. руб. специально выделенных на это средств не были направлены на дело и вернулись в федеральный бюджет, то накажите виновных. Непонятно, что же это получается? Объект был на 100% профинансирован как строительство набережной и пляжа, а теперь пляж «уплыл».

По мнению Панкова виновные должны объяснить людям, почему в ближайшее время у новой набережной в Саратове так и не появится запланированного пляжа.

- Знаю, Володина не обманешь. Он не станет слушать ни Минстрой, ни УКС в их детских объяснениях. Он за жителей. Обворовывать их он не даст. Да, Володин готов помогать. Но вначале нужно выстроить эффективную систему работы, в которой у каждого своя зона ответственности и с каждого – строгий спрос. Иначе сколько ни заводи финансирования в область, люди не будут видеть конкретный результат. И теперь, когда оставили жителей без доступного, благоустроенного пляжа в черте города, то накажите тех, кто виноват. И пусть они объясняют людям, почему им опять придется ждать, и ответственность несут перед ними. Иначе такое халатное отношение к работе и к нуждам наших жителей не искоренить, - написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU