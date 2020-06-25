В Саратове скончалась завотделением больницы с коронавирусом
В Саратове скончалась 53-летняя завотделением городской больницы №1, у которой диагностировали коронавирус.
Об этом сегодня, 25 июня, рассказал заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.
- Случай смерти зафиксирован, но коронавирус присутствовал там в качестве дополнительного заболевания и не явился причиной, — заявил чиновник.
Отметим, что сейчас коронавирусом в Саратовской области заражены 822 медика. 56 медработников получили страховые выплаты на 3,853 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU