В Саратове скончалась завотделением больницы с коронавирусом

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:36:12+03:00

В Минздраве подтвердили информацию об этом

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В Саратове скончалась 53-летняя завотделением городской больницы №1, у которой диагностировали коронавирус.

Об этом сегодня, 25 июня, рассказал заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

- Случай смерти зафиксирован, но коронавирус присутствовал там в качестве дополнительного заболевания и не явился причиной, — заявил чиновник.

Отметим, что сейчас коронавирусом в Саратовской области заражены 822 медика. 56 медработников получили страховые выплаты на 3,853 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU