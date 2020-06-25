2020-06-25T12:25:12+03:00
Общество

Минздрав взял ситуацию в Алгайской больнице под особый контроль

В учреждении могут быть проблемы с выплатами медикам
Екатерина Семенова
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Брифинг в Минздраве 25 июняБрифинг в Минздраве 25 июня
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Сегодня, 25 июня, в Минздраве Саратовской области прошел традиционный брифинг по ситуации с коронавирусом.

Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов сообщил, что сейчас в регионе под наблюдением находятся 9 531 человек, с 13 981 — оно снято.

Всего в области 5 892 зараженных коронавирусом, из них большая часть женщины — 3 439.

Показатель заболеваемости в регионе составляет 243,5 на 100 тыс. населения, а в РФ он же — 413,6.

Также Шувалов напомнил, что зарегистрировано 42 смерти от COVID-19.

Сейчас в стационаре 1 769 человек, из них 1 155 с коронавирусом, а у 1 549 — пневмония. На кислородной поддержке остаются 136 человек, на ИВЛ — 63.

Из зараженных новой инфекцией 1 450 пациентов лечатся на дому.

На совещании также была затронута ситуация в Александров-Гайской районной больнице. Напомним, там прокуратура организовала проверку из-за возможной невыплаты стимулирующих доплат медикам.

- Есть вопрос организации выплат за работу с коронавирусной инфекции рассматривают на различных уровнях. По поручению министра ситуацию взяли на особый контроль. Пока предварительно — выплаты были сделаны правильно. Но документация еще анализируется, — отметил Станислав Шувалов.

Также анализируется, как были трудоустроены сотрудники, где работали на самом деле и как их оформляли нормативными документами.

По словам замминистра, если выяснится, что была допущена несправедливость, то она будет ликвидирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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