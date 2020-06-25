В Саратовской области 336 летних лагерей готовы к приему детей

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:44:28+03:00

Это половина от всех мест летнего детского отдыха

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Не смотря на условия ограничений из-за пандемии, детские летние лагеря готовятся к организации отдыха школьников.

Родители выражают опасения о передаче детей из семей в лагнеря, это есть и в городах и в сельской местности.

- Есть такая настороженность у родителей, - заметил Наумов и подчеркнул, что из-за этого не стоит опасаться, что всем желающим не хватит места. Всего в регионе готовятся к приему детей 612 различных лагерей, из них 336 уже получили все необходимые разрешительные документы.

Мы подсчитали, что 4699 детей смогут отдыхать у нас этим летом в каждую смену. Всего сможем направить в детские лагеря около 45 тысяч школьников, в том числе 271 ребенка из интернатов, - сказал Наумов.

Он заметил, что пять лагерей, находящихся в частной собственнности решили не открываться вовсе, два учреждения перепрофилированы под обсервации для людей, находящихся в самоизоляции из-за риска заболевания коронавирусом.

Все лагеря, которые, как планируется, начнут работу в июле, полностью отказались от родительских дней, массовых и выездных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU