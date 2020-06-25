На трассе пьяный парень врезался в столб и покалечил пассажирку. Дело передано в суд
В Саратовской области возбуждено дело в отношении 21-летнего жителя Балаковского района. Его обвиняют в совершении ДТП, в котором серьезно пострадала девушка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено и направлено в суд.
По версии следствия, утром 3 марта пьяный 21-летний мужчина ехал по трассе Балаково — Духовницкое — Пугачев. Водитель был пьян и превысил скорость. В итоге машина врезалась в столб линии электропередач.
16-летняя пассажирка получила серьезные травмы.
Парень признал вину и раскаялся.
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ИСТОЧНИК KP.RU