На трассе пьяный парень врезался в столб и покалечил пассажирку. Дело передано в суд

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:35:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области возбуждено дело в отношении 21-летнего жителя Балаковского района. Его обвиняют в совершении ДТП, в котором серьезно пострадала девушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено и направлено в суд.

По версии следствия, утром 3 марта пьяный 21-летний мужчина ехал по трассе Балаково — Духовницкое — Пугачев. Водитель был пьян и превысил скорость. В итоге машина врезалась в столб линии электропередач.

16-летняя пассажирка получила серьезные травмы.

Парень признал вину и раскаялся.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU