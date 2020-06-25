2020-06-25T11:35:33+03:00
Происшествия

На трассе пьяный парень врезался в столб и покалечил пассажирку. Дело передано в суд

Свою вину юноша признал
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено дело в отношении 21-летнего жителя Балаковского района. Его обвиняют в совершении ДТП, в котором серьезно пострадала девушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено и направлено в суд.

По версии следствия, утром 3 марта пьяный 21-летний мужчина ехал по трассе Балаково — Духовницкое — Пугачев. Водитель был пьян и превысил скорость. В итоге машина врезалась в столб линии электропередач.

16-летняя пассажирка получила серьезные травмы.

Парень признал вину и раскаялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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