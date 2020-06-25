В Саратове пропала пенсионерка в синем платье

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:03:11+03:00

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В Саратове пропала без вести 70-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Татьяну Трифонову ищут в 15 июня. Она пропала в Ленинском районе: вышла из дома и не вернулась.

Приметы пенсионерки: рост 165 см, нормальное телосложение, русые короткие волосы, карие глаза.

На момент пропажи была одета в синее платье с рисунком, белые босоножки на черной подошве.

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ИСТОЧНИК KP.RU