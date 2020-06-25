Дожди и град погубили урожай на 200 тыс. га в Саратовской области
В Саратовской области засеяно на 10% площадей больше, чем в 2019 году.
Об этом на заседании правительства области сообщила министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
Вырос посевной клин проса и подсолнечника. Планируется собрать три млн тонн озимого зерна, а всего — до 4,4 млн тонн.
- Посмотрим, может, и на пять млн тонн выйдем, — отметил председатель правительства Александр Стрелюхин.
При этом министр рассказала и о проблемах. Так, дожди и град, которые прошли в мае и июне, погубили порядка 200 тыс га посевов.
Кроме того растет цена на топливо для сельхозтоваропроизводителей. В мае-июне цена составила четыре тыс. рублей за тонну дизтоплива и 10 тыс. рублей за тонну бензина.
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ИСТОЧНИК KP.RU