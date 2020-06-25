Директор ООО «КВС» предложил УК переходить на прямые платежи

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:40:34+03:00

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В прокуратуре Саратова прошло совещание по проблеме неплатежей за коммунальные услуги.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», на совещании от поставщиков присутствовали представители «Концессии водоснабжения — Саратов», ООО «СПГЭС», АО «Газпром межрегионгаз Саратов» и Саратовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Также участие приняли сотрудники прокуратуры Ленинского района, администрации Саратова, комитета по ЖКХ. Были заслушаны крупные должники: руководители управляющих организаций Ленинского района (ООО УК «Виктория», ООО «У.К. Ленинского района», ООО «Стабильность» и ООО «Приволжская ЖЭК»).

По словам первого заместителя прокурора Саратова Дениса Смирнова, сецйчас начата проверка ряда УК в городе. Уже выявлены факты вывода денежных средств и возбуждены куголовные дела. При это руководители УК не предпринимают законных мер для взыскания платежей с населения.

Директор ООО «КВС» Сергей Журавлев предложил руководителям УК обеспечить переход населения на прямые расчеты с поставщиками коммунальных услуг.

- Когда мы видим резкое сопротивление со стороны управляющих компаний в обеспечении этого процесса, у нас есть все основания предположить, что руководству это не выгодно, т.к. в платежках жителей легко «затерять» какие-то свои дополнительные расходы. «КВС» с начала года подано 18 заявлений в правоохранительные и надзорные инстанции о недопущении увода на иные цели средств жителей, собранных на оплату услуг компании. Складывается ощущение, что ряд лиц сегодня решили воспользоваться ситуацией с коронавирусом, когда ресурсоснабжающие компании не начисляют пени, не отключают воду за долги. Платить все равно придется, и все что полагается нам по закону, мы будем взыскивать, — заявил он.

Представителям администрации города и ее структурных подразделений было предложено выступить инициаторами перехода на прямые взаиморасчеты в тех домах, где располагается муниципальное жилье. Прокуратурой города работа управляющих организаций взята на особый контроль, директорам внесены представления об устранении нарушений закона, а также объявлены предупреждения об уголовной ответственности в случае выявления фактов хищения целевых денежных средств граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU