Сотрудник завода «Серп и Молот» получил ожоги на ночном пожаре в цехе
В Саратове произошел пожар на территории завода «Серп и Молот» на Астраханской, 88.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 04:24.
Горел резервуар с маслом в цеху термообработки. Площадь возгорания составила 10 кв. метров.
Один из сотрудников предприятия получил ожоги и был госпитализирован в 1-ю горбольницу.
На тушение выезжали 25 человек личного состава.
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ИСТОЧНИК KP.RU