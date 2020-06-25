Сотрудник завода «Серп и Молот» получил ожоги на ночном пожаре в цехе

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:07:20+03:00

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В Саратове произошел пожар на территории завода «Серп и Молот» на Астраханской, 88.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 04:24.

Горел резервуар с маслом в цеху термообработки. Площадь возгорания составила 10 кв. метров.

Один из сотрудников предприятия получил ожоги и был госпитализирован в 1-ю горбольницу.

На тушение выезжали 25 человек личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU