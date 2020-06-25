Александр Стрелюхин: Затягивать со строительством дорог нельзя

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:52:42+03:00

Работы идут почти во всех районах Саратовской области

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В правительстве Саратовской области сегодня, 25 июня, проходит заседание.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в начале заседания выступил председатель правительства Александр Стрелюхин.

Он рассказал о реализации крупных социально значимых проектов в регионе. Всего до конца года нужно сдать порядка 60 объектов, из которых семь детсадов, три школы, Дворец водных видов спорта.

Продолжается строительство инфекционной больницы в Елшанке, планируется строительство онкоцентра. Этот проект стал возможен при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Кроме того, ведется закупка фельдшерско-акушерских пунктов. В 15 районах появятся 24 модульных ФАПа.

- На экономию купим еще четыре ФАПа, — сказал Александр Стрелюхин.

Также председатель правительства остановился на теме строительства новых дорог в регионе. Сейчас работы идут почти во всех районах.

- Ничего затягивать на четвертый квартал нельзя, надо заканчивать, — заметил Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU