Александр Стрелюхин: Затягивать со строительством дорог нельзя
В правительстве Саратовской области сегодня, 25 июня, проходит заседание.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в начале заседания выступил председатель правительства Александр Стрелюхин.
Он рассказал о реализации крупных социально значимых проектов в регионе. Всего до конца года нужно сдать порядка 60 объектов, из которых семь детсадов, три школы, Дворец водных видов спорта.
Продолжается строительство инфекционной больницы в Елшанке, планируется строительство онкоцентра. Этот проект стал возможен при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
Кроме того, ведется закупка фельдшерско-акушерских пунктов. В 15 районах появятся 24 модульных ФАПа.
- На экономию купим еще четыре ФАПа, — сказал Александр Стрелюхин.
Также председатель правительства остановился на теме строительства новых дорог в регионе. Сейчас работы идут почти во всех районах.
- Ничего затягивать на четвертый квартал нельзя, надо заканчивать, — заметил Стрелюхин.
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ИСТОЧНИК KP.RU